Французский биатлонист Мартен Фуркад вошел в состав национальной команды для подготовки к сезону 2019/20.

Федерация лыжных видов спорта Франции опубликовала полный состав команды, которая будет готовиться к следующему сезону. Помимо Фуркада, в состав мужской сборной вошли Кентен Фильон-Майе, Антонин Гигонна, Симон Дестье и Эмильен Жакелен.

В женскую сборную попали Анаис Бескон, Селия Эмонье, Жюлия Симон, Жюстин Брезаз и Анаис Шевалье. Однако Шевалье будет тренироваться с командой лишь до конца июня, а затем уйдет в декрет, так как ожидает ребёнка.

Напомним, минувший сезон сложился для Фуркада неудачно: спортсмен финишировал лишь на двенадцатом месте общего зачёта.