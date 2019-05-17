Французский биатлонист Мартен Фуркад поделился мнением по поводу ухода немецкой спортсменки Лауры Дальмайер из профессионального спорта.

Фуркад оставил комментарий на странице Дальмайер в «Инстаграме». «Такое решение никогда не бывает простым, когда ты так успешен и тебе всего 25 лет, — написал француз. — Наслаждайся отдыхом в горах, и до встречи!»

Напомним, о решении Дальмайер уйти из биатлона стало известно сегодня, 17 мая. За свою карьеру спортсменка завоевала два золота и одну бронзу на Олимпиаде в Пхенчхане, также она является семикратной чемпионкой мира и обладательницей Большого хрустального глобуса.

Ранее соотечественница Дальмайер Магдалена Нойнер заявила, что полностью понимает решение спортсменки. Нойнер также завершила карьеру в 25 лет, добившись успеха.