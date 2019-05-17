Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьёв опроверг информацию о том, что игроки команды пили пиво после матча с Чехией.

«Информацию непонятных иностранных источников мы не комментируем, — сказал тренер, слова которого приводит «Чемпионат». — Это чушь собачья».

Напомним, ранее в зарубежных СМИ появилась информация о том, что российские хоккеисты выпили много пива, когда праздновали победу над Чехией.

В субботу, 18 мая, команде Воробьёва предстоит провести игру против сборной Латвии. На данный момент сборная России возглавляет группу Б, одержав победы во всех четырех матчах. После Латвии Россия сыграет со Швецией и Швейцарией.

Чемпионат мира проходит в Словакии и продлится до 26 мая.