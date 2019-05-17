Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын прокомментировал исключение Андрея Падина из тренерского штаба.

Ранее Падин заявил, что его заменили на лучшего друга Норицына — Евгения Куваева. Однако Норицын подчеркнул, что алгоритм смены тренера был другим. «В Падине говорит обида, — сказал специалист, слова которого приводит News.ru. — Не буду выносить в прессу нашу внутреннюю кухню».

Норицын отметил, что в сборной не меняли одного тренера на другого, а действовали иначе — сначала сформировали команду на следующий сезон, а потом подобрали подходящего специалиста.

Напомним, после перестановок основную женскую сборную продолжит возглавлять Виталий Норицын, помогать ему в этом будут Леонид Гурьев и Николай Загурский. Тренировать женский резерв будут Сергей Коновалов и Евгений Куваев.