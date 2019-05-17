Известный португальский тренер Жозе Моуринью заявил, что нападающий «Барселоны» Лионель Месси не заслуживает «Золотой мяч».

«У меня есть сомнения, что Месси заслуживает «Золотой мяч» в этом году. — приводит слова Моуринью Get French Football News. — Он провалился в Лиге чемпионов».

Напомним, в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов «Барселона» дошла до полуфинальной стадии, но выйти в финал не смогла, так как по сумме двух матчей уступила английскому «Ливерпулю». Соперником «Ливерпуля» в решающем матче станет «Тоттенхэм«.

Месси принял участие в десяти матчах Лиги чемпионов и стал автором двенадцати забитых голов. Также аргентинский форвард записал на свой счёт три результативные передачи.

В чемпионате Испании Месси забил 34 гола в 33 матчах.