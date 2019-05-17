Константинова рассказала, как её называли толстой

Российская спортсменка Станислава Константинова рассказала, как делала первые шаги в фигурном катании.

Константинова заявила, что в детстве была «толстеньким» и болезненным ребёнком, поэтому её отдали в группу здоровья. Сначала фигуристка прыгала только одинарные прыжки, но затем захотела развиваться. Спортсменку даже приводили на просмотр в группу Алексея Урманова, однако специалист не захотел брать фигуристку. «Потому что тот просмотр был позор», — приводит слова Константиновой Sport24.

Однако потом фигуристка оказалась в группе Валентины Чеботарёвой, где и занимается до сих пор. Спортсменка призналась, что сначала было непросто влиться в новый коллектив. «Вначале было тяжело. Особенно, когда про меня говорили: «Господи! Да она толстая!», — поделилась Константинова.