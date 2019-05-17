Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв намерен обратиться в Международный союз биатлонистов (IBU), так как организация задерживает вынесение решения по делу Маргариты Васильевой.

«На следующей неделе обратимся в IBU, будем узнавать, в чем причина задержки», — сказал Драчёв, слова которого приводит ТАСС. Специалист предположил, что запрос может быть сделан через Российское антидопинговое агентство. По словам Драчёва, если IBU не будет ничего предпринимать, Васильеву можно будет включить в состав сборной.

Напомним, перед чемпионатом мира по биатлону в Эстерсунде стало известно, что Маргарита Васильева пропустила три допинг-теста по неуважительной причине, в связи с чем спортсменке грозит дисквалификация. Объяснения биатлонистки о том, что она не смогла правильно ввести данные в системе ADAMS, не устроили комиссию и дело было передано в IB

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