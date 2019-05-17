Нападающий сборной России по хоккею Кирилл Капризов не примет участие в матче с Латвией, который состоится в рамках группового этапа чемпионата мира.

Главный тренер команды Илья Воробьёв объяснил, что тренерский штаб сделал выбор в пользу более силового форварда — Сергея Плотникова. Тренер пояснил, что тринадцатым нападающим вместо Капризова будет Иван Телегин.

Напомним, ранее сообщалось, что Воробьёв перетасовал звенья перед игрой с Латвией. Капризов и Телегин тренировались по индивидуальной программе.

Матч состоится в субботу, 18 мая, начало запланировано на 13:15 по московскому времени . На данный момент сборная России возглавляет турнирную таблицу, одержав победы во всех четырёх матчах.