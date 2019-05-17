Президент Союза европейских футбольный ассоциаций (УЕФА) Александр Чеферин заявил, что организация не собирается проводить еврокубковые матчи в выходные дни.

«Мы не намерены проводить матчи еврокубков в выходные, за исключением финала Лиги чемпионов», — заявил специалист, слова которого опубликованы на официальном сайте УЕФА. Чеферин отметил, что УЕФА ищет путь вперёд, который отвечает нуждам игры во всей Европе. Специалист подчеркнул, что организация не принимает решения, которые могли бы навредить европейскому футболу.

Напомним, ранее сообщалось, что финал Лиги Европы состоится в Баку, однако из-за низкой пропускной способности местного аэропорта на игру смогут прилететь лишь по шесть тысяч болельщиков играющих команд. В финале примут участие английские «Челси» и «Арсенал», клубы остались недовольны тем, что не все их фанаты смогут попасть в Баку.