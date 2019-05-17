Для всех, кто пропустил главные новости, Nevasport сделал обзор самых интересных событий за прошедший день.

Лаура Дальмайер завершила карьеру

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Лаура Дальмайер объявила о завершении спортивной карьеры. По признанию Дальмайер, прошлый сезон выдался очень тяжелым: «После взлетов и падений я больше не чувствую на 100% страсть, которая необходима для профессионального спорта». Дальмайер долго размышляла над тем, стоит ли ей прекращать соревноваться и все же приняла решение повесить винтовку на гвоздь.

Илья Воробьёв перетасовал звенья сборной России перед матчем с Латвией

На тренировке сборной России перед завтрашним матчем занимались все трое голкиперов команды: Василевский, Георгиев и Сорокин. В белых манишках провели занятие Сергачёв, Нестеров, Григоренко, Малкин и Дадонов, в синих – Орлов, Зайцев, Овечкин, Кузнецов, Барабанов. Красное звено составили Хафизуллин, Гавриков, Гусев, Анисимов, Кучеров. В желтом отзанимались Задоров, Зуб, Ковальчук, Андронов и Плотников.

«Ахмат» и «Ростов» не получили лицензию УЕФА

Российские футбольные клубы «Ростов» и «Ахмат» не получили лицензии УЕФА на сезон 2019/20. Об этом стало известно после заседания Комиссии Российского футбольного союза (РФС). На официальном сайте организации отмечается, что команды имеют право на подачу апелляционной жалобы в установленные сроки.

Аверины и Солдатова вышли в финалы чемпионата Европы

На чемпионате Европы по художественной гимнастике в Баку состоялись квалификации в упражнениях с обручем и мячом. Петербургская гимнастка Дина Аверина показала первый результат в упражнении с обручем и вышла в финал. Её сестра Арина заняла лишь четырнадцатое место, поэтому не поспорит за медаль. Однако Арина выиграла квалификацию в упражнении с мячом, набрав 22,300 баллов. Также в финале будет выступать Александра Солдатова, показавшая шестой результат.

Адвокат Кокорина подаст апелляцию на приговор

Адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина Татьяна Стукалова намерена 20 мая подать апелляцию на решение суда.8 мая суд приговорил Кокорина и его младшего брата Кирилла к полутора годам в исправительной колонии строгого режима, признав виновными в побоях и хулиганстве.