Московский баскетбольный клуб ЦСКА одержал победу над мадридским «Реалом» в рамках полуфинала плей-офф Евролиги. Встреча прошла в Москве и завершилась победой хозяев со счетом 95:90.

В первой четверти армейцы уступили гостям со счетом 18:22, затем во второй четверти попытались отыграть преимущество, однако удалось лишь его сократить — счет 25:22. В третьей четверти подопечные Димитриса Итудиса снова уступили, мадридцы увеличили отрыв до семи очков. В заключительном периоде ЦСКА совершил рывок, который и привел их к победе, разгромив гостей со счетом 30:17 и ликвидировав все пропущенные очки.

Самыми ценными игроками в составе ЦСКА оказались Нандо де Коло и Серхио Родригес — они принесли в копилку команды по 23 очка каждый.

В финале баскетбольной Евролиги ЦСКА сыграет против турецкого «Эфеса».