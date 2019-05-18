Хоккейный клуб НХЛ «Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Сан-Хосе Шаркс» в рамках финала Западной конференции Кубка Стэнли.

Встреча прошла на арене «Энтерпрайз центр» и завершилась победой хозяев со счетом 2:1. Счет в матче был открыт уже на 35 секунде встречи, это сделал российский нападающий «Блюз» Иван Барбашев. До конца первого периода «Сент-Луис» забросил еще одну шайбу в большинстве, гол на счету Тайлера Бозака. Результативными передачами в этом эпизоде отметились Патрик Марун и Владимир Тарасенко.

Во третьем периоде «Сан-Хосе» одну шайбу отыграл: на 47 минуте отличился Томаш Гертл, однако для спасения команды этого не хватило.

Общий счет в серии финала Запада сейчас составляет 2:2. Следующая игра состоится 19 мая в г. Сан-Хосе.