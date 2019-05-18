Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев поделился мнение о завершении карьеры немецкой биатлонистки Лауры Дальмайер, а также высказался по поводу предположений о допинге спортсменки.

В интервью агентству ТАСС Драчев заявил, что 25 лет — это прекрасный возраст для биатлона, и что решение спортсменки стало неожиданным для спортивного мира. «Это спорт: если люди теряют мотивацию, то они заканчивают выступать», — заявил глава СБР.

По мнению Драчева, бездоказательные обвинения спортсменки в проблемах с запрещенными препаратами не имею значения. «Все эти огульные высказывания не красят биатлон и спорт в целом, надо опираться на факты — на результат анализа допинг-проб», — заключил Драчев.

Напомним, вчера, 17 мая, двукратная олимпийская чемпионка Лаура Дальмайер объявила о завершении карьеры из-за недостаточной мотивации.