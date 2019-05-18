Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко прокомментировал победу своей команды над «Сан-Хосе Шаркс» в четвертом матче финала Западной Конференции.

По мнению Тарасенко, его одноклубник Иван Барбашев забил очень важный гол. «Наша тройка выходила как раз после звена Барбашева. И вот парни в самом начале матча открыли счёт», — рассказал хоккеист, вспомнив судейство в предыдущем матче серии.

По словам Тарасенко, в команде сейчас отличная атмосфера, нет никаких группировок. » Мы все — как единый кулак. Придерживаемся своего плана. И ждем следующего матча», — заявил хоккеист, слова которого цитирует официальный сайт НХЛ.

Напомним, в четвертом матче серии «Сент-Луис» обыграл «Сан-Хосе» со счетом 2:1, теперь счет в серии равный — 2:2.