Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын рассказал о том, когда в состав сборной полноценно смогут вернуться Татьяна Акимова и Дарья Виролайнен.

В интервью порталу News.ru Норицын заявил, что обе биатлонистки не собираются завершать карьеру, однако он сомневается, что Акимова и Виролайнен смогут полноценно выступать в этом сезоне после рождения ребенка. «Все-таки после родов надо кормить ребенка и находиться с ним хотя бы полгода», — заявил тренер. По мнению Норицына, следующий сезон обе девушки почти полностью пропустят следующий сезон и вернутся только к чемпионату России.

Напомним, Татьяна Акимова и Дарья Виролайнен сделали перерыв в карьерах, связанный с рождением ребенка.