Российский нападающий санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба поделился мнением о победе баскетбольного ЦСКА над мадридским «Реалом».

Свою реакцию на выход российского клуба в финал Евролиги Дзюба разместил в разделе «сторис» в своем «Инстаграме».

«Вот это я называю камбэком! Снова взяли и обыграли испашек», — заявил Дзюба после финальной сирены, восхитившись, что российский клуб отыграл отставание в -11 очков. «Да! Мы в финале», — заключил футболист.

Напомним, в 2018 году сборная России по футболу на чемпионате мира обыграла команду Испании по пенальти, в матче принимал участие Артем Дзюба, он забил с точки в основное время игры. В Лиге чемпионов московский ЦСКА на групповом этапе дважды обыгрывал мадридский «Реал».