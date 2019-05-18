Российский биатлонист Максим Цветков рассказал о том, что собирается принять участие в полумарафоне. Об этом спортсмен написал в своем «Инстаграме», выложив фотографию с подготовки.

Сейчас Цветков тренируется в городе Кириллов (Вологодская область), недалеко от родного города Бабаево. По словам биатлониста, полумарафон он побежит завтра, 19 мая. Стандартная полумарафонская дистанция составляет 21 километр.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Максим Цветков, Биатлон (@maksim_tsvetkov) 17 Май 2019 в 8:50 PDT

Напомним, Цветков вынужден готовиться к сезону самостоятельно, поскольку решением тренерского штаба спортсмена не взяли ни в основную, ни в резервную команду России, несмотря на выполнение всех критериев отбора. По словам главы СБР Владимира Драчева, у биатлониста есть некоторые проблемы.