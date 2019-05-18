Полузащитнику лондонского «Арсенала» Генриху Мхитаряну гарантируют безопасность во время поездки на финал Лиги Европы в Баку, где его команде предстоит сыграть с «Челси». Об этом заявил генсекретарь Ассоциации футбольных федераций Азербайджана Эльхан Мамедов.

Согласно его заявлению, которое цитирует The Telegraph, правительственные органы Азербайджана предоставили УЕФА гарантии безопасности армянского футболиста. «Еще до того, как «Арсенал» вышел в финал, мы получили запрос от УЕФА относительно гарантий. Наши власти обеспечили все необходимые меры для поездки Мхитаряна в Баку», — заявил Мамедов.

Напомним, ранее Мхитарян пропускал матчи в еврокубках с азербайджанскими клубами из-за политической ситуации, в которой находятся Армения и Азербайджан. Страны конфликтуют из-за спора о территории Нагорного Карабаха.

Ранее стало известно, что «Арсенал» планировал не брать футболиста на финал Лиги Европы, поскольку в Азербаджане ему может грозить опасность.