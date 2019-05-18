Российский нападающий «Каролины Харрикейнс» Андрей Свечников поделился эмоциями от своего дебютного сезона в Национальной хоккейной лиге.

Сообщение с благодарностями хоккеист оставил в своем аккаунте в «Инстаграме». Свечников выразил благодарность клубу, своим партнерам, тренерам, а также болельщикам. «Спасибо всем за то, что делали мой дебютный сезон в НХЛ таким особенным. Мы скоро вернемся» — написал 19-летний Свечников.

Напомним, «Каролина Харрикейнс» дошла до полуфинала Кубка Стэнли в текущем сезоне, сначала в семи матчах обыграв действующего обладателя кубка «Вашингтон Кэпиталс«, а затем в четырех матчах переиграв «Нью-Йорк Айлендерс«. В полуфинале соперником «Каролины» стал клуб «Бостон Брюинс«, которому для выхода в финал понадобилось лишь четыре матча.