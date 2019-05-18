Дела о дисквалификации российских бойцов ММА Абубакара Нурмагомедова и Зубайры Тухугова на следующей неделе будут пересмотрены Атлетической комиссией штата Невада. Об этом сообщает журналист портала ESPN Бретт Окамото.

Напомним, оба спортсмена были дисквалифицированы после потасовки на турнире UFC 229, когда их товарищ Хабиб Нурмагомедов победил ирландца Конора Макгрегора. Тухугов и брат Хабиба Абубакар участвовали в драке с ирландцем внутри октагона.

Оба спортсмена получили отстранение от поединков в Абсолютном бойцовском чемпионате на год, а Хабиб Нурмагомедов получил 9 месяцев дисквалификации начиная со дня потасовки — 6 октября. Ближайший бой спортсмена запланирован на сентябрь — на турнире UFC 242 российский боец будет защищать титул чемпиона UFC в легком весе в поединке против Дастина Порье.