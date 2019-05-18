Голкипер молодежного состава российского футбольного клуба «Уфа» Тимур Акмурзин попал в больницу после матча с «Оренбургом» в рамках Первенства России по футболу.

Информацию об этом пресс-служба клуба разместила в официальном аккаунте команды в «Твиттере». Сообщается, что Акмурзин спасая команду от гола, получил травму и был заменен в первой половине встречи, а затем и отправлен в больницу.

«Уфа» заявила, что сейчас игрок в порядке, а также пожелала вратарю поскорее оправиться от травмы.

Напомним, в текущем сезоне досрочно победителем первенства России по футболу среди молодежных команд стал московский ЦСКА.

Матч основных составов «Уфы» и «Оренбурга» состоится сегодня, 18 мая, в 14:00 по московскому времени. Встречу можно будет посмотреть на сайте Nevasport.