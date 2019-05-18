Российский футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о том, почему в Италии часто распространяются слухи о переходе тех или иных игроков в санкт-петербургский «Зенит».

По мнению Селюка, «Зенит» в чемпионате Италии расценивают как команду, где можно нажиться. Также агент считает, что пришедшие при Роберто Манчини аргентинские футболисты — это тоже итальянское направление.

«Испанец, итальянец или англичанин, если едет в Россию, то едет только за деньгами», — заявил Селюк в интервью агентству Р-Спорт, добавив, что кроме улучшения финансового положения футболиста ничего не интересует. Либо игрок, приходящий в РПЛ — «сбитый летчик» в своей стране и приезжает, чтобы повеселиться.

Напомним, на этой неделе в прессе распространились слухи о возможном переходе в «Зенит» итальянского полузащитника «Ромы» Даниэле Де Росси.