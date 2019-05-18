Сборная России по хоккею начала матч против команды Латвии в рамках группового турнира на чемпионате мира в Словакии.

Игра проходит в Братиславе на стадионе имени Ондрея Непелы. Ворота команды защищает голкипер Андрей Василевский.

В четырех предыдущих матчах на турнире российские хоккеисты забросили 23 шайбы: три в ворота сборной Чехии, по пять — в ворота Австрии и Норвегии и десять — в ворота сборной Италии. Две ответных шайбы в ворота россиян смогла забросить лишь сборная Норвегии.

Латвийцы на турнире одержали две победы и потерпели два поражения. В матче с Италией и Австрией Латвия взяла три очка, в то время как Швейцарии и Чехии уступила.

За всю историю противостояния на чемпионатах мира сборная России побеждала Латвию семь раз, еще в двух матчах сильнее оказывалась латвийская команда.