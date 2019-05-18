Российский защитник ХК «Сочи» Егор Рыков подписал соглашение с клубом НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс«. Об этом сообщает хоккейный журналист Рено Лавуа в своем аккаунте в «Твиттере».

По информации корреспондента, контракт экс-игрока СКА рассчитан на два сезона, в соглашении есть пункт о возможном возвращении в Континентальную хоккейную лигу. Ранее Рыков был задрафтован «Рейнджерс» еще в 2016 году.

Егор Рыков выступал в составе СКА до минувшего сезона: перед началом регулярного чемпионата-2018/19 команда произвела обмен с ХК «Сочи», получив права на игрока Ивана Просветова.

За ХК «Сочи» Рыков сыграл 47 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и 6 матчей — в плей-офф Кубка Гагарина, на его счету три шайбы и девять результативных передач.

Ранее стало известно о переходе в «Нью-Йорк Рейнджерс» вратаря СКА Игоря Шестеркина и нападающего «Трактора» Виталия Кравцова.