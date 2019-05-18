Чешский функционер, экс-футболист «Ювентуса» Павел Недвед шантажировал президента клуба своим уходом, если команду не покинет главный тренер Массимилиано Аллегри. Об этом сообщает итальянское издание Corierre della sera.

Как пишет итальянская пресса, ныне директор клуба Павел Недвед, а также спортивный директор Фабио Паратичи инициировали отставку Аллегри. Недвед, в свою очередь, выдвинул президенту ультиматум, заставив его выбрать между ним и главным тренером. Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли сделал выбор в пользу чешского функционера. Ранее Недвед и Аллегри конфликтовали и-за того, что имели разногласия по поводу трансферной политики.

Напомним, вчера, 17 мая, стало известно, что «Ювентус» снял с поста главного тренера Массимилиано Аллегри, имя его преемника пока неизвестно.