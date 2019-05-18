Португальский футбольный тренер Жозе Моуринью поделился своими мыслями по поводу возвращения к тренерской карьере. Слова португальца цитирует портал RMC.

По словам Моуринью, он никогда не говорил, что хотел бы возглавить тот или иной клуб, поскольку у него в характере есть такое качество, как уважение к другим командам и их руководству.

«Когда я ушел из «Манчестер Юнайтед» в декабре, я знал, что вернусь к работе летом. Надеюсь, это произойдет в июле, с проектом, который мне действительно понравится«, — заявил португальский специалист, интерес к которому на протяжении сезона СМИ приписывали многим клубам.

В декабре 2018 году Жозе Моуринью был уволен из английского клуба «Манчестер Юнайтед» за неудовлетворительные результаты команды. Ранее Моуринью тренировал «Бенфику«, «Порту», лондонский «Челси», миланский «Интер» и мадридский «Реал».