Официант азиатского ресторана IASAI на площади Гвездослава в Братиславе опроверг заявления прессы о том, чтоб хоккеисты сборной России после матча с Чехией заказали около 160 бокалов пива.

Слова работника заведения приводит портал «Спорт-Экспресс». По словам официанта, материалы в прессе, подкрепленные фото папарацци — это полная чушь. «Все это смешно. Никто здесь не пил 160 бутылок. Некоторые вовсе не брали алкоголь», — заявил работник. Также он добавил, что российские хоккеисты заметили присутствие папарацци, разозлились и намекнули на то, что непрошенным гостям с фотоаппаратами лучше покинуть заведение. Однако, некоторым корреспондентам удалось сфотографировать спортсменов на выходе из ресторана.

Напомним, ранее стало известно, что после матча со сборной Чехии на ЧМ по хоккею сборная России устроила пивной ужин. Главный тренер команды Илья Воробьев позже опроверг все заявления словацкой прессы.