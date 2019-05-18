Отец трех бельгийских футболистов Эдена, Киллиана и Торгана Азаров Тьерри Азар стал футбольным агентом своих сыновей. Об этом сообщает испанский портал AS.

Согласно информации, поступившей в испанскую прессу, Тьерри Азар получил лицензию на агентскую деятельность и теперь сможет представлять интересы всех трех своих сыновей на переговорах с руководством клубов. Помимо этого новоиспеченный агент также может запрашивать комиссионные.

Ранее стало известно, что старший из братьев Азаров Эден летом сменит клуб. Бельгийский полузащитник должен перейти в мадридский «Реал», о трансфере будет объявлено после финала Лиги Европы. Сумма компенсации составит около 100 миллионов евро. Также ранее поступала информация о том, что Торган Азар может перейти в дортмундскую «Боруссию«.