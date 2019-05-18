На стадионе клуба «Ференцварош» в Будапеште сегодня, 18 мая, состоится финал женской Лиги чемпионов УЕФА. В заключительном матче турнира сойдутся испанская «Барселона» и французский «Лион».

Судить игру будет интернациональная бригада во главе с российским арбитром FIFA Анастасией Пустовойтовой. Одним из помощников главного судьи станет еще одна россиянка Екатерина Курочкина.

Для выхода в финал «Барселоне» в двухматчевом противостоянии пришлось одолеть мюнхенскую «Баварию». «Лион» в полуфинале оказался сильнее представительниц лондонского «Челси».

Каталонская команда стала первым испанским женским клубом, которому удалось выйти в финал Лиги чемпионов. Футболистки «Лиона» являются рекордсменками по числу побед на турнире — они завоевали пять кубков ЛЧ, из которых три трофея выиграли подряд.

Начало матча в 19:00 по московскому времени.