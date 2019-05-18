Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьев определился с составом сборной на матч против команды Латвии. Игра пройдет на стадионе имени Ондрея Непелы в Братиславе.

Место в воротах займет голкипер Андрей Василевский, его сменщиком на матч назначен Александр Георгиев. В первом звене сыграют Михаил Сергачев, Никита Нестеров, Михаил Григоренко, Евгений Малкин, Евгений Дадонов. Второе звено составят Дмитрий Орлов, Никита Зайцев, Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Александр Барабанов. В третьем звене будут играть Динар Хафизуллин, Владислав Гавриков, Никита Гусев, Артем Анисимов, Никита Кучеров.

В четвертое звено вошли Никита Задоров, Илья Ковальчук, Сергей Андронов, Сергей Плотников, Иван Телегин.

Матч начнется сегодня, 18 мая, в 13:15 по московскому времени.