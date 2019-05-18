Российский полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук рассказал о том, что ему пришлось разъехаться со своим братом-близнецом Антоном, также играющим в составе железнодорожников.

В интервью порталу Чемпионат.com Алексей Миранчук заявил, что решил найти себе отдельное жилье, поскольку ему неловко было быть третьим в квартире. Вместе с братьями жила девушка Антона Дарья. «Переехал сам, потому что странно было бы их выгонять, так ведь? Далековато живём друг от друга, я теперь около мамы», — рассказал Миранчук-старший.

По мнению полузащитника «Локомотива«, в 23 года им необходимо строить личную жизнь отдельно друг от друга, однако контакт с братом Алексей не теряет: «Мы постоянно на связи, всегда видимся. Просто не живем вместе».

Напомним, братья Миранчуки являются воспитанниками московского «Локомотива».