Сборная России уступает после первого периода в матче со сборной Латвии на чемпионате мира по хоккею в Словакии. Встреча проходит в Братиславе на стадионе имени Ондрея Непелы, сейчас в матче перерыв.

Первый период запомнился большим количеством удалений. На девятой минуте одновременно удалились Евгений Кузнецов (за грубость) и Тедди Блюгер (за блокировку).

На 11-й минуте периода латвийцам удалось открыть счет в матче — шайбу в ворота Андрея Василевского забросил Оскарс Цибулскис. Двойной штраф затем получил Рональд Кениньш, поскольку он рассек губу нападающему Александру Овечкину. Большинство реализовать не удалось.

В концовке периода свои возможности нападающим сборной России также реализовать не удалось.

В четырех предыдущих матчах сборная России пропустила всего две шайбы — обе от сборной Норвегии в стартовой игре турнира.