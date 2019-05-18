Бразильский нападающий «Пари-Сен Жермен» Неймар хочет стать игроком в покер после окончания спортивной карьеры. Об этом в интервью изданию Mirror рассказал друг форварда Андре Аккари.

Как заявил Аккари, который является профессиональным игроком в покер, Неймар тоже хочет стать профессионалом в этом деле. «Он действительно умный парень — продолжает спрашивать меня о технических моментах игры каждый день», — рассказал игрок.

По словам Аккари, покер заставляет сердца игроков биться сильнее. «Покер даёт футболистам такой же адреналин, какой они получают, играя на „Стад-де-Франс“ и „Камп Ноу», — рассказал Аккари.

Сейчас Неймару 28 лет, его контракт с парижским клубом рассчитан до 2022 года. В составе парижан бразильский футболист стал двукратным чемпионом Франции и обладателем Кубка французской лиги.