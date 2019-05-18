Сборная России ведет после второго периода ведет в матче со сборной Латвии на чемпионате мира по хоккею. Счет после двух периодов 1:3, сейчас игроки ушли на перерыв.

На двадцать седьмой секунде второго периода Россия сравняла счет: шайба на счету Дмитрия Орлова, в голевой атаке поучаствовали Илья Ковальчук и Сергей Плотников. Спустя три минуты вперед команду вывел Никита Гусев, забросив шайбу после передачи Евгения Дадонова. Вторая шайба россиян была заброшена в большинстве.

На 33 минуте матча увеличил преимущество россиян Никита Кучеров, передачу на него сделал Артем Анисимов. Во втором отрезке матча на скамейке штрафников оказывались только хоккеисты сборной Латвии.

Концовку периода сборная России провела в формате 3 на 5, поскольку за толчок соперника в борт 2+10 получил Никита Задоров, а за задержку игры был удален Никита Нестеров, однако команда сумела не пропустить.