Футболисты «Барселоны» не хотят, чтобы французский нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн переходил в их клуб. Об этом сообщает испанский портал Diario Sport.

Как сообщают испанские СМИ, игроки «сине-гранатовых» вышли на руководство с мнением, что трансфер Гризманна в раздевалке команды не приветствуется. Первая причина — отказ француза годичной давности: футболист демонстративно не согласился на трансфер в «Барселону«. Документальный фильм «Решение» о продлении контракта с «Атлетико» в клубе восприняли негативно.

«Помимо всего прочего, он еще и флюгер», — приводит издание слова одного из футболистов. Руководство клуба же уже достаточно долгое время предпринимает попытки подписать Гризманна.

Напомним, на этой неделе нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн сообщил, что он покидает клуб, поскольку хочет принять новые вызовы.