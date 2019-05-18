Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Пхенчхана Алина Загитова вернулась из отпуска в Россию.

Ночью 18 мая спортсменка опубликовала короткое видео в «сторис» в своем «Инстаграме», на котором изображена багажная лента вместе с чемоданом, а также стоит геолокационная отметка «Moscow, Russia».

Отпуск спортсменка провела в Египте вместе с семьей, отправившись туда после окончания работы в ледовых шоу. Будучи на море, спортсменка не раз радовала поклонников фотографиями с отдыха.

Напомним, сегодня, 18 мая, Алина Загитова празднует семнадцатилетие. За свою спортивную карьеру она стала чемпионкой мира, чемпионкой Европы, выиграла Олимпиаду и финал Гран-при, что сделало ее первой россиянкой, завоевавшей все главные трофеи в женском одиночном катании. На это ей потребовалось всего два сезона на взрослом уровне.