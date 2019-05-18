Российская биатлонистка Маргарита Васильева не узнает о решении IBU по своей дисквалификации раньше июня текущего года. Об этом телеканалу Матч ТВ сообщил её представитель Сергей Лисин.

По словам Лисина, процесс рассмотрения дела занимает определенное время, и задержки со стороны Международного союза биатлонистов нет. Позицию IBU Васильева получила только 19 апреля, а 2 мая был отправлен ответ на этот запрос.

«В позиции, помимо прочего, указан прецедент рассмотрения CAS похожего дела, в результате которого спортсмен был оправдан. На изучение этого прецедента IBU тоже нужно время», — заявил Лисин, добавив, что союз должен оповестить о слушании за 2 недели. Пока информации из IBU о дате не поступало.

Напомним, биатлонистка Маргарита Васильева сейчас ожидает решения IBU по делу о пропуске трех допинг-тестов за 12 месяцев. Спортсменке грозит дисквалификация до двух лет.