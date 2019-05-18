Молодежный состав «Зенита» разгромил «Ростов» в предпоследнем матче Первенства России по футболу среди молодежных команд клубов РПЛ.

Встреча прошла в Ростове и завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей. Счет в матче открыл защитник ростовчан Алексей Нескоромный, однако затем голы забивали лишь футболисты «сине-бело-голубых». Уравнял силы полузащитник «Зенита» Максим Левин уже на 16-й минуте.

К 23-ей минуте футболисты «Зенита» стараниями Никиты Симдянкина вышли вперед, а во втором тайме Даниил Князев и Максим Бачинский на 57 и 78 минутах сделали счет в матче разгромным.

«Зенит» занимает пятое место в турнирной таблице Первенства России среди молодежных составов, имея 54 очка. Первые три места — у московских клубов ЦСКА, «Динамо» и «Спартака». Армейцы за несколько туров до конца оформили чемпионство.