Сборная России по хоккею одержала пятую победу на чемпионате мира в Словакии, обыграв команду Латвии. Встреча прошла в Братиславе на стадионе имени Ондрея Непелы.

Первый период сборная России латвийцам уступила: на 11 минуте шайбу забросил Оскарс Цибульскис, а россияне ничем ответить не смогли.

Во втором периоде подопечные Ильи Воробьева побежали отыгрываться и преуспели: на двадцать седьмой секунде отрезка шайбу забросил Дмитрий Орлов с передач Ильи Ковальчука и Сергея Плотникова. Затем отличился Никита Гусев, выведя сборную вперед, ему ассистировали Евгений Дадонов и Никита Кучеров. Третью шайбу России в матче забросил уже сам Кучеров с передачи Артема Анисимова.

В третьем периоде Латвия сменила вратаря: вместо Элвиса Мерзликинса на лед вышел Кристерс Гудлевскис. Он шайб не пропустил, однако и отыграться латвийцы не смогли.

Победа над Латвией стала пятой для России на чемпионате мира. До этого россияне обыгрывали Норвегию, Австрию, Чехию и Италию.