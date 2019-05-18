Российский экс-фигурист, выступавший в мужском одиночном катании, Максим Ковтун отреагировал на пост в «Инстаграме» своего коллеги Дмитрия Алиева с поздравлением олимпийской чемпионки Алины Загитовой.

Алиев выложил несколько фотографий с Загитовой, в том числе и совместных, а также посвятил ей пост. «С днем рождения, золотая леди», — написал фигурист. Ковтун кратко прокомментировал запись словом «Хайпожор».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dmitriy Aliev (@dmitry_aliev) 18 Май 2019 в 1:03 PDT

В свою очередь Алиев написал ему «Конечно», а Ковтун попросил поздравить его таким же постом через месяц. «Мы-то с тобой до утра на кухне сидели болтали, помнишь? Я думаю, с Алиной ты такого не делал», — заключил Ковтун.

Напомним, сегодня Алине Загитовой исполняется 17 лет.