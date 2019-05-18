Международный союз биатлонистов (IBU) займётся вопросом гендерного равенства в спорте. В период с 24 по 26 мая в Варшаве будет проходить семинар, посвященный данной проблеме.

Отмечается, что это будет первое подобное мероприятие, организованное IBU. Организатор семинара Дагмара Герасимюк заявила, что гендерное равенство является одной из самых важных задач в спорте. IBU, будучи надежным партнёром МОК, заинтересован в исполнении рекомендаций проекта по данному вопросу.

Также IBU сообщил и подробности программы семинара: например, на мероприятии будут обсуждаться темы работы женщин на руководящих должностях.

Напомним, накануне стало известно, что президент СБР Владимир Драчев намерен обратиться в IBU по поводу ситуации Маргариты Васильевой.