Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьёв рассказал, кто будет защищать ворота команды в матче со Швейцарией.

Игра состоится завтра, 19 мая, голкипер сборной России станет Александр Георгиев.

«Георгиев сыграет со Швейцарией», — заявил Воробьёв, слова которого приводит «Чемпионат».

Напомним, сборная России продолжает лидировать в группе Б: команда Воробьёва одержала победы во всех пяти матчах. Сегодня Россия обыграла Латвию со счётом 3:1, до этого оказалась сильнее Норвегии, Австрии, Чехии и Италии. В матче с итальянцами игроки российской команды забросили десять шайб и устроили самый большой разгром в истории команды.

Чемпонат мира проходит словацких городах Братислава и Кошице и продлится до 26 мая.