Российская фигуристка Алина Загитова опубликовала очередные фотографии с отпуска. Спортсменка поделилась новыми снимками сегодня — в свой день рождения.

18 мая Загитовой исполнилось 17 лет. К этому возрасту фигуристка уже успела стать обладательницей всех международных титулов. В её активе победа в финале Гран-при, на чемпионатах Европы и мира, а также на Олимпийских играх.

Напомним, ранее сообщалось, что Загитова возглавила рейтинг Международного союза конькобежцев (ISU). По окончании сезона 2018/19 года ISU опубликовал обновлённый список. Олимпийская чемпионка опережает японку Сатоко Мияхару больше чем на тысячу очков.

В минувшем сезоне Загитова завоевала золотую медаль чемпионата мира, который состоялся в японской Сайтаме