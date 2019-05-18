«Уфа» на своём поле уступила «Оренбургу» в матче 29-го тура Российской футбольной Премьер-Лиги. Игра завершилась со счётом 2:0. Таким образом, команда Вадима Евсеева потеряла все математические шансы избежать стыковых матчей за право остаться в РПЛ.

За тур до завершения сезона «Уфа» на пять очков отстаёт от 12-го места, которое позволяет остаться в Премьер-Лиге. Двенадцатую строчку на данный момент занимает московское «Динамо».

В заключительном туре чемпионата России команде Евсеева предстоит на выезде сыграть с московским «Локомотивом». На сегодняшний день потенциальными соперниками «Уфы» в стыковых матчах являются «Томь», «Нижний Новгород», «Авангард», «СКА-Хабаровск», «Шинник» и «Чертаново».