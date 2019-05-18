Нападающий сборной России по хоккею Никита Гусев сообщил о проблемах, которые возникают из-за качества льда на аренах в Словакии.

После победы над Латвией форвард рассказал, что качества льда влияет на игру. «Не мог со льдом справиться — то шайба подпрыгнет, то перепрыгнет», — пояснил Гусев, слова которого приводит «Чемпионат». Игрок отметил, что не всегда получается отдать точный пас или сделать бросок. «Даже у Овечкина в большинстве не получается бросок», — добавил нападающий.

Гусев отметил, что на групповом этапе у сборной России остались лишь сильные соперники — Швеция и Швейцария. По мнению игрока, матчи получатся интересными.

Напомним, со Швейцарией Россия сыграет завтра, 19 мая, в 17:15 по московскому времени. Матч со Швецией состоится 21 мая в 21:15.