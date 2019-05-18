Голкипер сборной России по хоккею Андрей Василевский поделился впечатлениями от победы над Латвией. Игра проходила в Словакии в рамках чемпионата мира и закончилась со счётом 3:1 в пользу российской команды.

По мнению Василевского, сборная Латвии оказалась сильнее, чем итальянская команда, которую Россия обыграла в прошлом матче. Голкипер признался, что не расстроился из-за пропущенного гола. «Да мне без разницы. Соперник хорошо бросил и забил», — заявил Василевский, слова которого приводит «Чемпионат». Хоккеист добавил, что команда сразу же начнет готовиться к матчу со Швейцарией.

Напомним, игра между Россией и Швейцарией состоится завтра, 19 мая, и начнётся в 17:15 по московскому времени. В заключительном поединке группового этапа, который пройдёт 21 мая, команда Ильи Воробьёва будет играть со Швецией.