Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз поздравил с днём рождения олимпийскую чемпионку Алину Загитову.

«С днём рождения, моя муза!», — написал Глейхенгауз на своей странице в «Инстаграме», где опубликовал совместное фото с Загитовой.

Сегодня, 18 мая, Загитова празднует день рождения — ей исполняется семнадцать лет. К этому возрасту фигуристка уже успела стать обладательницей всех международных титулов. В её активе победа в финале Гран-при, на чемпионатах Европы и мира, а также на Олимпийских играх.

Напомним, ранее сообщалось, что Загитова возглавила рейтинг Международного союза конькобежцев (ISU). По окончании сезона 2018/19 года ISU опубликовал обновлённый список. Олимпийская чемпионка опережает японку Сатоко Мияхару больше чем на тысячу очков.