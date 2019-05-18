В азербайджанском Баку продолжается чемпионат Европы по художественной гимнастике. Сегодня, 18 мая, состоялись квалификации в двух видах программы — в упражнениях с булавами и лентами.

Петербургская гимнастка Дина Аверина заняла первое место в квалификации упражнений с булавами, набрав 23,875 балла. На второй строчке расположилась её сестра Арина, результат которой составил 22,300 баллов.

В квалификации упражнений с лентой лучше всех выступила россиянка Александра Солдатова — ей поставили 20,325. Со вторым результатом (20,200) в финал прошла Дина Аверина. Солдатова отметила, что в её выступлении получилось далеко не всё.

Медали чемпионата Европы в упражнениях с отдельными предметами будут разыграны в субботу, 19 мая.

Напомним, ранее сообщалось, что сёстры Аверины приняли участие в тестовых соревнованиях Европейских игр в многоборье. Победу одержала Дина, которой удалось набрать 89,300 балла.