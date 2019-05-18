Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал победу российской команды над сборной Латвии на чемпионате мира по хоккею.

Специалист отметил, что после двух дней перерыва команде было тяжело играть. Впереди сборную России ждут важные матчи, поэтому необходимо выходить на лёд в полной боевой готовности. Третьяк добавил, что очень важно найти правильный настрой. «Думаю, на швейцарцев он должен быть серьёзнее, чем на Латвию», — сказал глава ФХР, слова которого приводит «Чемпионат».

Напомним, матч со Швейцарией состоится завтра, 19 мая, и начнётся в 17:15 по московскому времени. Команда Ильи Воробьёва продолжает лидировать в группе Б, одержав победы во всех пяти сыгранных встречах.