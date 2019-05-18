Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова показала, как её поздравили с днём рождения на катке в «Хрустальном».

В историях своего «Инстаграма» Загитова опубликовала фотографию с воздушными шарами и цветами.

Сегодня, 18 мая Загитовой исполнилось семнадцать лет. К этому возрасту фигуристка уже успела стать обладательницей всех международных титулов. В её активе победа в финале Гран-при, на чемпионатах Европы и мира, а также на Олимпийских играх.

Напомним, ранее сообщалось, что Загитова возглавила рейтинг Международного союза конькобежцев (ISU). По окончании сезона 2018/19 года ISU опубликовал обновлённый список. Олимпийская чемпионка опережает японку Сатоко Мияхару больше чем на тысячу очков.